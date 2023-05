Grouster rijdt onder invloed van GHB en is rijbewijs definitief kwijt

ma 24 april 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - "Ik had het gewoon niet moeten doen", zei een schuldbewuste inwoner van Grou (46) maandag op de zitting van de politierechter. Hij was in de auto gesprongen terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en hij had ook nog eens GHB gebruikt.

Alternatief vervoermiddel

De GHB was na een feestje bij hem thuis blijven staan, vertelde de Grouster. Hij wilde het huis opruimen en dacht dat hij de benodigde energie wel zou krijgen als hij wat GHB nam. Later die dag, op 5 juni vorig jaar, stuitte hij op Marktplaats op een advertentie van een elektrische fiets. Omdat zijn rijbewijs ongeldig was, zocht hij naar een alternatief vervoermiddel om op zijn werk te komen.

Langzaam en slingerend rijden

De GHB was uitgewerkt, meende hij. "Ik was alweer helder en ik dacht ik pak de auto", aldus de verdachte. De politie zette hem in Opeinde aan de kant van de weg. Medeweggebruikers hadden de politie gebeld omdat de verdachte opvallend langzaam en slingerend reed. Hij zei dat hij pas later in de gaten had waardoor het slingeren was veroorzaakt: de auto had een lekke band. Over de lekke band had de officier van justitie niets in het dossier gelezen.

Rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard

Wat volgens de officier wel bleek uit het bloedonderzoek was dat de man vijf keer de toegestane hoeveelheid GHB in zijn lijf had. De beslissing om in de auto te stappen had verstrekkende gevolgen. Een veroordeling zou betekenen dat het rijbewijs van rechtswege ongeldig zou worden verklaard, de zogeheten recidiveregeling. De Grouster moet dan opnieuw een rijbewijs halen.

Groter waarschuwend effect

Hij heeft eerder een boete gehad voor rijden onder invloed van drugs. De veroordeling kwam er: de rechter legde een werkstraf op van 100 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

De officier van justitie had een onvoorwaardelijke rijontzegging van een half jaar geëist. Dat zou betekenen dat de Grouster meteen nadat hij voor de tweede keer voor het rijexamen was geslaagd het rijbewijs een half jaar kwijt was geweest. De rechter schatte in dat van een voorwaardelijke rijontzegging een groter waarschuwend effect uit zou gaan.