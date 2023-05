Verwarde man springt op motorkap en verzet zich bij aanhouding

ma 24 april 2023 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige man uit Broeksterwâld baarde de nodige opzien, toen hij begin maart vorig jaar op de Kavelwei in zijn woonplaats zomaar bovenop de motorkap van een Mercedes Vito sprong. De man zou ook nog zijn broek hebben laten zakken.

"Eén bewijs is geen bewijs"

Van dat laatste, een geval van openbare schennispleging, sprak de politierechter de Broeksterwâldster maandag vrij. Er was maar één persoon die had gezien dat de man zijn broek liet zakken en dat hij met zijn geslachtsdeel zou hebben gezwaaid.

Het credo luidt "één bewijs is geen bewijs", die ene getuigenverklaring was voor de rechter dan ook niet voldoende om tot een veroordeling te komen.

Middelvingers

Wat wel bewezen kon worden was dat de Broeksterwâldster de auto had vernield door op de motorkap te springen. De automobilist had de verdachte aangesproken omdat hij twee middelvingers had opgestoken. Nadat de bestuurder had gevraagd of de man wel "spoorde" sprong hij bovenop de motorkap van de Mercedes. Met als gevolg een paar deuken in de motorkap.

In bedwang

Een andere auto had hij tot stoppen gedwongen door ervoor te gaan staan en de handen op de motorkap te leggen. Toen hij werd aangehouden verzette de verdachte zich. Twee agenten moesten hem in bedwang houden tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Leeuwarden.

Het ging volgens de officier van justitie destijds niet goed met de Broeksterwâldster. Hij zat mogelijk in een psychose. Twee maanden na het incident is hij met een zorgmachtiging opgenomen in een GGZ-instelling in Leeuwarden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officier kon niet zeggen of hij daar nog steeds zit. De verdachte zelf was er niet. De officier vond wel dat de man in ieder geval verminderd toerekeningsvatbaar was. Voor de vernieling van de auto en het verzet bij aanhouding eiste de officier een geldboete van 500 euro.

De politierechter vonniste overeenkomstig de eis. De rechter hield eveneens rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.