Jubileumboek bij 100-jarig bestaan CGK De Oase Dokkum

zo 23 april 2023 20.25 uur

DOKKUM - Zondag heeft de Christelijke Gereformeerde kerk "De Oase" in Dokkum hun 100-jarig bestaan gevierd met twee jubileumdiensten waarbij in de morgendienst een jubileumboek werd gepresenteerd.

In de ochtenddienst gingen predikanten H. van den Heuvel en H.J.Th. Velema voor die de gemeente in de tachtiger en negentiger jaren hebben gediend. De muzikale begeleiding was in handen van drie organisten en de kinderen van de kinderkerk zongen enkele liederen.

Na de ochtenddienst was er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en gebak en was er een lunch in een feesttent op het kerkplein.

De middagdienst was in handen van ds. G.P.M. van der Linden, die tot 2012 predikant was in Dokkum, en de huidige predikant Ds. Ton van der Wekken. Muzikale begeiding werd 's middag verleend door een samengesteld orkest van hout- en koperblasers onder leiding van Sipco Soorsma.

's Morgens werd het door Pieter Sijtsma geschreven jubileumboek uitgereikt aan twee leden van de gemeente die samen jaar waren. Rigtje Broekema (91) en Amarins de Jong (9) mochten de eerste exemplaren in ontvangst nemen.

Pieter is in september 2021 begonnen met het verzamelen van verhalen, foto's, bezoeken van mensen en sneupen in de archieven van het Streekarchief. Hier was hij twee dagdelen per week te vinden en kreeg daarbij alle hulp van de mensen van het Steekarchief. Nadat het boek klaar was werd het door Reinder Tolsma gecorrigeerd en in een oplage van 250 stuks gedrukt.

Op dindagsavond is er voor de kerkleden een feestavond en op 11 mei een jubileumconcert met medewerking van Joke Buis en Fryslan Brass. Later dit jaar zal er een nog open dag worden gehouden waarbij de verbouwde kerkzaal te bewonderen zal zijn.

