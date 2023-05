Tal van boetes en rijbewijzen ingevorderd door politie

zo 23 april 2023 08.39 uur

DOKKUM - De politie heeft de afgelopen dagen flink wat boetes uitgeschreven. Ook een aantal rijbewijzen werden ingevorderd. Een controle met ANPR leidde woensdag bij Tytsjerk al tot aanhouding van de nodige onbevoegde drank- en drugsrijders, maar ook buiten de controle vielen bestuurders door de mand.

De politie heeft zondag het rijbewijs van een 38-jarige automobilist uit Drogeham ingevorderd. De bestuurder werd op de Bindert Japikstrjitte onder invloed van alcohol betrapt. De man werd meegenomen naar het politiebureau en een ademanalyse resulteerde in 785 μg/l.

Een 29-jarige inwoner Leeuwarden werd maandag op de Zomerweg bij Tytsjerk staande gehouden. De man bleek onder invloed van drugs. Een rijbewijs kon hij niet laten zien, want dat werd op een eerder moment al ongeldig verklaard. Voor beide zaken is proces-verbaal opgemaakt.

Diezelfde dag is het rijbewijs van een 29-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel ingevorderd. De man reed 130 km/u op de Sintrale As bij De Falom. In verband met wegwerkzaamheden gaat het verkeer hier tijdelijk over één rijbaan en is de maximum toegestane snelheid aangepast naar 70 km/u.

Op de Keppelstraat in Dokkum is dinsdag een 38-jarige inwoonster van de gemeente Noardeast-Fryslân staande gehouden. De vrouw reed met een ongeldig verklaard rijbewijs omdat ze niet heeft meegewerkt aan een door het CBR opgelegde cursus n.a.v. het rijden onder invloed.

Niet veel later is het rijbewijs van een 20-jarige inwoner van De Wêstereen ingevorderd op de Kwelderweg bij Warfstermolen. De man reed 140 km/u terwijl er een maximumsnelheid van 80 km/u geldt.

Aan de Mounebuorren in Hallum werd diezelfde dag een 25-jarige snorfietsster uit de gemeente Noardeast-Fryslân staande gehouden. De vrouw reed op dat moment zonder helm. De bestuurster bleek ook onder invloed van drugs. De politie heeft haar aangehouden.

Een 24-jarige snorfietser uit de gemeente Noardeast-Fryslân reed donderdag slingerend over de Trekwei bij De Trieme en werd staande gehouden. Een speekseltest geeft een indicatie van drugsgebruik. De man werd aangehouden en voor een bloedonderzoek naar het bureau overgebracht.

Diezelfde dag raakt een 36-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn rijbewijs kwijt na een snelheidsoverschrijding op de Noarder Omwei bij Hurdegaryp. De man werd gelaserd met een snelheid van 157 km/u terwijl er een maximum toegestane snelheid van 100 km/u geldt.

In de afgelopen vijf dagen werden er verder nog 25 snelheidsverbalen opgemaakt tegen bestuurders die op diverse locaties de toegestane snelheid met 30 tot 50 km/u overschreden. De officier van justitie buigt zich over het vervolg voor deze bestuurders.