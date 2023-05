Warme temperaturen tijdens de 20-ste Kollumerkatloop

za 22 april 2023 20.40 uur

KOLLUM - Vrijdagavond was het weer zover: de jaarlijkse editie van de Kollumerkatloop ging van start. Dit jaar een bijzondere editie vanwege de 20-ste keer. Elk jaar wordt een goed doel gekoppeld aan de Kollumerkatloop. Dit jaar is dat Fonds Gehandicapten Sport.

De deelnemers en toeschouwers konden bij warme temperaturen en sterk afgenomen wind, deels in de zon genieten van de gezelligste loop van Noord Oost Friesland. De hoge temperatuur was niet ideaal voor de lopers maar leverde toch snelle tijden op. Het publiek was massaal toegestroomd om de deelnemers aan te moedigen. Zoals gewoonlijk werd begonnen met de scholierenloop. Voor de start was er eerst een gezamenlijke warming-up onder begeleiding van Balanza Fitness. Zowel de jongens als de meisjes streden voor een individueel klassement en tevens voor de eer van hun school. Totaal zijn ruim 100 scholieren aan de start verschenen. Het startschot werd gegeven door Debby IJpma van Fonds gehandicaptensport en Jan Kooistra van SV Friesland heeft de lopers begeleid als speaker. De prijzen werden uitgereikt door medewerkers van de hoofdsponsor Tiko. Het werd een spannende strijd. Bij de scholen ging de hoogste eer bij de jongens naar de Prins Bernhardschool (Koningin Julianaschool tweede en Prof. Casimirschool derde). Bij de meisjes was de Prof. Casimirschool de snelste gevolgd door de Prins Bernhardschool en de Koningin Julianaschool. In het individuele klassement van de Jongens was Maarten van Dellen (Prins Bernhardschool) de snelste gevolgd door Yme Bronsema (Prins Bernhardschool) en Ties van der Zaag (Koningin Julianaschool). Bij de meisjes was Jildou (Prof Casimirschool) de snelste gevolgd door Rixt van Huffel (Prof Casimirschool) en Daphne van Zweten (Prof Casimirschool). Alle winnaars zijn in het zonnetje gezet met een heuse kampioensbeker. Alle lopers aan de scholierenloop konden na afloop een ijsje halen bij de Pruttelpot (welke kosteloos beschikbaar zijn gesteld).

Na een korte rustpauze was het om 19.30 uur de beurt aan de wedstrijdlopers en recreanten. De wedstrijdleiding was ook hierbij in handen van Jan Kooistra. Het parkoers ging weer via de Voorstraat naar het mooie buitengebied ten oosten van Kollum. De kortste afstand (6,4 KM) liep terug via de Goudberg en de lopers van de lange afstand (13,8 KM) gingen zelfs door het dorp Burum. Er zijn totaal 219 lopers aan de start verschenen. Na de gezamenlijke start was het Siebert Nutma uit Oostrum die als snelste vertrok en zich ook niet meer liet inhalen. Hij kwam op de korte afstand als allereerste weer over de finish. Zijn tijd was met 22.03 minuten supersnel. Hij werd gevolgd door Finn van Pijkeren uit Middelstum (22.12) en Harco Kingma uit Sneek (23.41). Bij de vrouwen was Rianne Harmsen de Boer uit Drachten` de snelste met een supersnelle tijd van 25.06. Ze werd gevolgd door Tsjetty Visser uit Burgum (30.25) en Nicole van Krinpen uit Klootsertille (30.30). Bij de prijsuitreiking ging de organisatie in de fout door Danique Akkermans uit Zoutkamp te huldigen als derde. De organisatie heeft intussen contact gezocht met Nicole om haar alsnog de verdiende prijs te overhandigen.

Op de lange afstand was Pieter Prins uit Marsum de snelste bij de heren met een supersnelle tijd van 52.57. Hij werd op korte afstand gevolgd door Dennis Brandenburg uit Steenwijk (54.29 ) en Jan van der Meulen uit Rinsemageest (57.09). Bij de vrouwen was er op de lange afstand succes voor Elly Roorda uit Grootegast (1.07.03) gevolgd door Mirjam Vrieling uit Oudwoude (1.07.41) en Alie Marinus eveneens uit Oudwoude (1.09.34). Voor en na de loop konden de lopers zich laten verzorgen door een team van Praktijk Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk.

FOTONIEUWS