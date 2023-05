Jonge ondernemers van Lauwers College halen geld op voor KiKa

za 22 april 2023 10.00 uur

BUITENPOST - Een kleine tweehonderd leerlingen van Lauwers College Buitenpost kropen de afgelopen maand in de huid van een ondernemer. Bij het economieproject 'Jong Ondernemen’ ontwikkelden ze een product of dienst om deze vervolgens op donderdag 20 april tijdens de marktdag op school daadwerkelijk in de markt te zetten. De opbrengst hiervan komt ten gunste van KiKa.

Jong Ondernemen

De jonge ondernemers komen van 2 mavo, 3 havo en 3 vwo van Lauwers College Buitenpost. De afgelopen maand kropen de leerlingen in de huid van een ondernemer, als onderdeel van het project Jong Ondernemen.

In tien economielessen maakten ze kennis met alle facetten die bij het ondernemerschap komen kijken: van het bedenken van een bedrijfsnaam tot het schrijven van een ondernemingsplan en een marketingstrategie bepalen.

En van de kostprijs en verkoopprijs berekenen tot aan financiële 'risico's' nemen. "Het product moet van toegevoegde waarde zijn, was één van de criteria. Daarbij moesten de leerlingen goed nadenken over hun unique selling point en de manier waarop ze hun onderneming aan de man wilden brengen. Een verkooppitch en een actieve verkoophouding zijn dan onontbeerlijk", aldus Meinte Brandsma, docent bedrijfseconomie aan het Lauwers College te Buitenpost.

Met dit project wil het Lauwers College de leerlingen laten ontdekken waar ze goed in zijn en hun vaardigheden (verder) laten ontwikkelen in een wereld van een toenemende arbeidsflexibilisering.

Marktdag

Op donderdag 20 april presenteerden de leerlingen hun onderneming aan andere leerlingen van de school en aan ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden tijdens een marktdag aan De Hoefslag te Buitenpost. Met vlotte pitches, flyers, posters en een pakkende slogan probeerden de leerlingen hun onderneming zo goed mogelijk op de markt te zetten.

Een veelheid van originele producten werd aangeboden; van haarklemmetjes tot milieuvriendelijke bijenwasdoekjes waarmee etenswaren langer goed blijven en van Moederdag cadeaus tot aan de verkoop van etenswaren.

Vooral Burgertent ’t Puntje was in trek, met een verkooprecord van meer dan 100 burgers. De kraam liep zelfs zo goed dat voorraden tussentijds aangevuld moesten worden, met dank aan sponsor PLUS Buitenpost. De koppelverkoop met SJ Drinks zorgde voor een extra verkoopstimulans.

Een aantal leerlingen bracht zelfgemaakte producten op de markt, waaronder onderneming 'Houdt van hout’ die aan de lopende band zelfgemaakte houten letters verkocht. En 'All of the Lights’ verkocht zelfgemaakte swirlkaarsen. Ook zelfgemaakte houten puzzels en unieke vogelhuisjes - waaraan de leerlingen uren in het technieklokaal hebben gewerkt - mochten niet ontbreken.

Tot slot werden de klanten middels challenges uitgedaagd. Bij de challenge gewichtheffen deden werkelijk alle generaties mee: van opa’s en oma’s, ouders/verzorgers en broers en zussen tot aan de leerlingen onderling.

Opbrengst naar KiKa

De winst die tijdens de marktdag is gemaakt, komt geheel ten gunste van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De hoogte van de winsten worden nog berekend middels een winst- en verliesrekening. \'Wat zeker is, is dat de leerlingen hun ondernemersvaardigheden de afgelopen weken veelvuldig hebben geoefend en dat er de komende 50 jaar geen tekort is aan goede ondernemers in de regio Achtkarspelen’, blikt Brandsma trots terug.