Dokkum: nieuwe bastion en beleefpad officieel geopend

vr 21 april 2023 17.43 uur

DOKKUM - Op vrijdag is het nieuwe Bastion en beleefpad bij Dokkum officieel geopend. Deze opening werd verricht door de kinderen van CBS De Hoeksteen en OBS Nynke van Hichtum, de wijkraad Fûgellân en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en wethouder Rebecca Slijver.

De festiviteiten begonnen op het schoolplein van CBS De Hoeksteen, waarna de aanwezigen via het beleefpad naar het Bastion liepen.

Het beleefpad is een knipoog naar de oude bolwerken bij de binnenstad en is aangelegd onder leiding van de provincie Fryslân. Het beleefpad is een initiatief van de wijkraad Fûgellân in samenwerking met de gemeente.

Langs het pad zijn vissteigers, bankjes en bomen geplaatst en er is een bio divers gras- en bloemenmengsel gezaaid. De Marrekrite heeft het geheel afgemaakt door een aanlegvoorziening voor boten te maken, zodat passerende boten gemakkelijk kunnen aanmeren om het Bastion te bekijken.

Tijdens de opening hebben kinderen van de beide basisscholen twee tijdscapsules gevuld en begraven bovenop het Bastion. Daarnaast heeft de gemeente een tijdscapsule gevuld en in de koker gestopt. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en wethouder Rebecca Slijver hebben tevens het informatiebord onthuld dat bij het Bastion is geplaatst.

Het nieuwe landmark en beleefpad aan de rand van Dokkum is een mooie toevoeging aan de omgeving. Het heeft wel wat tijd gekost om dit op deze plek te realiseren vanwege de zwakke ondergrond, maar het resultaat mag er zijn. Na afloop van de opening was er nog een hapje en drankje op het schoolplein van CBS De Hoeksteen.

