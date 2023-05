Politie legt beslag op motor van verdachte drugshandel

vr 21 april 2023 17.35 uur

KOLLUMERSWEACH - De politie heeft vrijdagochtend de motor van een 24-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân opgehaald. Het voertuig is in beslaggenomen omdat de man in het verleden geld verdiende met het dealen in drugs.

De 24-jarige man werd in december 2022 in Kollumersweach op heterdaad door de politie aangehouden op verdenking van het bezit van een handelshoeveelheid harddrugs. Nadat hij op vrije voeten was gesteld, werd berekend dat de handel in drugs hem 7.750 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel heeft opgeleverd.

Door de onderzoeksrechter werd onlangs conservatoir beslag gelegd op de motor van de verdachte. Het beslag op goederen met waarde is bedoeld om bij veroordeling het volledige voordeel op de verdachte te kunnen verhalen.

De verdachte zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.