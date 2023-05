Automobiliste neemt binnenbocht en rijdt fietser aan

vr 21 april 2023 15.15 uur

LEEUWARDEN - Voor een aanrijding met een fietser is een 40-jarige inwoonster van Dokkum vrijdag door de kantonrechter bestraft met een boete van 750 euro. De vrouw had bij een kruising de binnenbocht genomen en de fietser compleet over het hoofd gezien.

Fietser nooit gezien

Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend van 14 september vorig jaar. De verdachte was in de auto op weg naar haar werk, het slachtoffer fietste richting het busstation. Op een kruising in de Hantumerweg vond de aanrijding plaats. De vrouw, komend vanuit de richting van de Stasjonswei, had de fietser nooit gezien, vertelde ze op de zitting.

Zware verwondingen

De jeugdige fietser hield zware verwondingen over aan de botsing met de auto: de bovenkaak van de jongen was verbrijzeld, hij miste een paar tanden, hij had een hersenschudding en hij was veel bloed verloren. Hij zit nog steeds in het herstelproces en hij moet nog aan zijn kaak geopereerd worden.

"Ongeluk kan in een heel klein hoekje zitten"

De verdachte had bij het afslaan naar links de binnenbocht genomen. En daar was ze volgens de officier van justitie de fout in gegaan. "Het geeft maar weer aan dat een ongeluk in een heel klein hoekje kan zitten", aldus de officier. De vrouw was na de aanrijding bij de fietser gebleven en had zelf 112 gebeld. "Ik heb wel honderd keer sorry gezegd", zei ze geëmotioneerd. Op de zitting bood ze nogmaals haar excuses aan aan het slachtoffer.

"Het is gewoon een kutkruising"

Ze had volgens eigen zeggen heel goed uitgekeken, maar toch had ze de fietser over het hoofd gezien. "Het is gewoon een kutkruising. Het is heel nauw", zei de Dokkumse. De officier en de rechter waren het erover eens dat er geen opzet in het spel was. Wel had de vrouw een verkeersfout begaan.

Geen voorwaardelijke rijontzegging

De officier had naast de geldboete nog een voorwaardelijke rijontzegging geëist. Daarvoor zag de rechter geen aanleiding. "Dat vind ik niet nodig, u bent heel voorzichtig geworden". De Dokkumse had een blanco strafblad. Sinds het ongeval neemt ze een andere route naar het werk.