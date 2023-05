Insluiper steelt telefoons uit woning

vr 21 april 2023 14.18 uur

WâNSWERT - Een insluiper heeft in de nacht van donderdag op vrijdag telefoon gestolen uit een woning in Wânswert. De woning bleek niet afgesloten, waardoor de dief makkelijk binnen kom komen.

Er is vrijdagochtend aangifte gedaan bij de politie. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek. Het was de afgelopen weken al vaker raak in deze regio. Al meerdere malen werden er uit niet afgesloten woningen, scholen en schuren goederen gestolen.

In Burdaard was op beelden te zien hoe mensen zich verdacht gedroegen. Ze gingen woningen langs op zoek naar een makkelijke buit. De politie raadt daarom aan om altijd woningen, schuurtjes en schuttingdeuren op slot te zetten. Ook al ben je maar even weg.

Daarnaast roept de politie mensen op om 112 te bellen als ze iets verdachts zien.