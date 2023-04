Project Fit@School van start in SuwÃ¢ld

Project Fit@School van start in Suwâld

do 20 april 2023 17.53 uur

SUWâLD - Op basisschool De Triangel in Suwâld is woensdag de Fit@school challenge van start gegaan. Gedurende zes weken gaan sportkundestudenten een keer per week lesgeven over gezonde leefstijl en het belang daarvan.

Fit@school is een initiatief van High Five Sportstimulering, JOGG en GGD Friesland. Studenten van de opleiding Sportkunde aan de Hanze Hogeschool in Groningen voeren het programma uit. Wethouder Caroline de Pee van Tytsjerksteradiel opende het project officieel tijdens leuke spelletjes en workshops.

Gedurende de challenge strijden de klassen tegen elkaar, per klas zijner munten te verdienen. Bijvoorbeeld door gezond gedrag te vertonen of door fruit te eten in plaats van ongezonde pauzesnacks. Ook buiten schooltijd kunnen de leerlingen munten verdienen door huiswerkopdrachten te maken.

Aan het einde van de Fit@school challenge is bekend welke klas de gezondste leefstijl heeft aangenomen, zij winnen een leuke en gezonde prijs. De Triangel in Suawoude ziet het belang in van gezonde voeding en beweging en werkt daarom graag mee met de sportkundestudenten.

