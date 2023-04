Man (31) pleegt een reeks strafbare feiten en weet er zelf niks meer van

do 20 april 2023 17.10 uur

LEEUWARDEN - Het waren niet de geringste feiten waarvoor een 31-jarige man zich donderdag bij de politierechter moest melden. Een autodiefstal, een poging tot het stelen van een auto, een paar winkeldiefstallen en overtreding van een gebiedsverbod. De verdachte zelf wist zich er bar weinig van te herinneren.

"Het zou best kunnen"

Dat het geheugen van de man haperde had alles te maken met zijn alcohol- en drugsgebruik. Op vrijwel alle feiten die de rechter hem voorhield, antwoordde de verdachte "Het zou best kunnen". Er was één zaak die de officier van justitie hem verweet die hij zich nog wel voor de geest kon halen: dat hij in augustus vorig jaar de woning van zijn ouders was binnengedrongen. De ouders waren op dat moment op vakantie.

Onder het bed verstopt

Hij mocht daar helemaal niet komen, hij had een gebiedsverbod voor de woonplaats – in Noardeast- Fryslân - van zijn ouders. Een buurman had de politie ingeseind. De verdachte was zwaar onder invloed, hij had zich onder een bed verstopt. Ook dat wist hij niet meer. "Ik zat gewoon op de bank", zei hij. Toen de rechter hem een foto van een man onder een bed liet zien, kon hij er niet meer omheen: "Ja, dat ben ik".

Auto van parkeerterrein Fier Fryslân gestolen

Een maand later stal hij drank bij een Jumbo-filiaal in Leeuwarden. Eind januari vorig jaar werd hij 's nachts aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Nadat hij een uurtje op het bureau aan de Holstmeerweg had vastgezeten, werd hij weer losgelaten. Prompt stal hij van het parkeerterrein van Fier Fryslân – pal naast het politiebureau – een auto. Twee uur later kwam er een melding binnen van een eenzijdig ongeval.

GHB en speed in het bloed

De verdachte was in de gestolen auto, een Ford Ka, bij Wergea in een sloot naast de oprit van de Wâldwei beland. De auto was in een bocht rechtdoor gereden. De Ford was total loss. Toen hij werd aangehouden was de man niet aanspreekbaar. Wel werd er bloed afgetapt, daarin werden sporen van GHB en speed aangetroffen. Drie dagen later werd hij opnieuw opgepakt, omdat hij verward op straat liep.

"Een slechte periode"

Deze keer had hij een autosleutel op zak. De sleutel paste op een VW Polo die op het terrein van een garagebedrijf aan de Drachtsterweg in Leeuwarden stond. Uit beelden van bewakingscamera’s bleek dat de verdachte geprobeerd had de Polo te stelen. De poging strandde op een afgesloten hek. "Het zou kunnen", was het standaardantwoord van de verdachte. Hij zat destijds in wat hijzelf "een slechte periode" noemde.

ISD-instelling

Hij zit inmiddels in een kliniek in Drenthe om van zijn verslavingen af te komen. Het was voor hem dan ook vijf voor twaalf, waarschuwde de officier van justitie. Het was óf een klinische opname - zoals nu - óf een verplichte opname in een ISD-instelling. De reclassering was goed over de verdachte te spreken, maar stelde wel een aantal voorwaarden waar hij zich aan moet houden.

Geen schadevergoeding

De officier en de rechter namen die voorwaarden over: de man kreeg een alcohol- en drugsverbod en hij moet de behandeling voortzetten. De rechter legde een celstraf op die gelijk was aan het voorarrest - 53 dagen - plus 187 dagen voorwaardelijk.

Voor de eigenares van de Ford Ka waren de druiven zuur: zij moest een andere auto kopen en diende voor de zitting een schadevergoeding in van 3000 euro. Omdat ze geen bewijsstukken kon overleggen, kon de rechter niet anders dan de claim niet-ontvankelijk te verklaren. De vrouw kan nog wel - met juridische bijstand - naar de civiele rechter stappen om haar geld terug te krijgen.