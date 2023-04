Noardeast-Fryslân wil mono-vergisters toestaan voor schone energie

do 20 april 2023 14.51 uur

DOKKUM - Het college van B&W van Noardeast-Fryslân wil mono-vergisters gaan toestaan bij boeren rond Hallum, Burdaard en Kollum. De boeren kunnen een vergunning aanvragen voor eigen mono-vergisters.

Volgens de gemeente is het belangrijk om te weten dat bij de mono-vergister geen extra geur vrijkomt. Bij co-vergisters is dat eventueel wel mogelijk. Boeren kunnen bovendien ook nog eens rijkssubsidie aanvragen voor deze manier van opwekken van groene energie.

De boeren moeten de subsidie-aanvraag eind juni hebben ingediend en het college van Noardeast-Fryslân trekt een sprint om het mee mogelijk te maken.

Informeren aanwonenden

Via een presentatie op donderdagavond 20 april worden omwonenden geïnformeerd over de komst van de nieuwe mestvergisters. Het college staat echter positief tegenover mono-vergisters, vanwege het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van uitstoot van stikstof. "Bovendien komt er geen extra geur vrij. Dit komt omdat er gewerkt wordt met uur-verse-mest en de mest komt niet met de buitenlucht in aanraking." aldus het college. Het restproduct kan nog worden gebruikt voor verrijking van de grond.

Voorwaarden

Het college stelt voorwaarden aan mono-vergisters. Zo moeten de mono-vergisters op de eigen grond komen en uitsluitend worden gebruikt voor bedrijfseigen mest. Het zijn gesloten systemen, dus de mest wordt niet vervoerd. Hierbij komt dan geen extra geur vrij en er rijden geen extra trekkers of vrachtauto’s met mest.

De duurzaam opgewekte energie kan verder een positief bijdrage leveren aan de omgeving. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat er energie wordt geleverd aan fabrieken in Hallum; belangrijk voor de werkgelegenheid in de omgeving. Zij willen en moeten als grootverbruiker meer inzetten op groene energie. Er wordt nog onderzocht hoe de energie verder kan bijdragen aan de regio.

In week 17 beslist de gemeente over het aanpassen van het beleid voor mono-vergisters. Bij een positief besluit, kan de vergunningverlening worden gestart.