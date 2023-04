BENN E-Bike Shop opent derde vestiging in Drachten

do 20 april 2023 13.44 uur

DRACHTEN - Na het succes van de winkels in Leeuwarden en Harlingen heeft BENN E-Bike Shop zijn derde vestiging geopend aan de Noordkade 44 in Drachten. De drukke straat en goede bereikbaarheid heeft doen kiezen voor deze locatie. "Onze klanten kunnen voor de deur parkeren als ze een fiets willen bekijken. Ook is dit een fantastische zichtlocatie die goed bij ons bedrijf past."

In de nieuwe winkel kun je terecht voor betaalbare elektrische fietsen met een goede prijs kwaliteit verhouding. Met merken als VanDijck, Qwic en Vogue biedt BENN moderne, hippe en degelijke stadsfietsen aan voor een mooie prijs. Je kunt terecht voor fietsen tussen de 1100 en 4000 euro.

"Het concept heeft zichzelf bewezen in zowel Leeuwarden als Harlingen. Er is vraag naar een bedrijf wat de beste service verleent, maar ook betaalbare fietsen in het assortiment heeft. Dit hebben wij goed weten te combineren en we zijn er van overtuigd dat we in Drachten iets kunnen bieden wat er nog niet is."

Wat ook uniek is aan het concept van BENN E-Bike Shop is dat veel fietsen uit voorraad leverbaar zijn. De insteek is dat je niet maanden op je nieuwe fiets moet wachten maar deze direct mee kunt nemen. Doordat er 3 winkels zijn is de voorraad betaalbare elektrische fietsen erg groot.

"Je bent per direct welkom in de nieuwe winkel. De afgelopen weken is er flink geklust en we zijn heel tevreden over het resultaat. Ook staat de winkel al flink vol met prachtige elektrische fietsen."

BENN E-Bike Shop

Noordkade 44 Drachten

https://bennfietsenwinkel.nl/fietsenwinkel-drachten/