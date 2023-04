Zeehond duikt op midden in Kollum

wo 19 april 2023 19.05 uur

KOLLUM - In het water langs de Oostenstein in Kollum dook woensdagmiddag een zeehond op. De zeehond werd op video vastgelegd terwijl hij in het water zwom.

De zeehond is korte tijd later niet meer gezien in het water. Het is onbekend waar hij is gebleven. Het gebeurt wel eens vaker dat een zeehond op verkenning gaat in Friesland.