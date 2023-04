Songfestival Liet start inschrijving voor finale 2023

wo 19 april 2023 17.59 uur

LEEUWARDEN - Het Fries songfestival Liet 2023 start deze week met de inschrijving. Muzikanten worden uitgedaagd om voor maandag 3 juli een origineel lied in te zenden.

Het lied moet in het Fries of in een Friese streektaal zijn geschreven. Inschrijven voor Liet 2023 kan via de site www.liet.frl. Hiermee is de zogenaamde 'call for songs' gestart.

De finale van Liet vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023 in poppodium Neushoorn te Leeuwarden.

Het songfestival heeft ook dit jaar één voorronde. Uit de inzendingen beoordeelt een vakjury welke 15 liedjes zich hiervoor kwalificeren. Op de website van Liet worden de filmpjes van deze 15 kandidaten geplaatst. Het publiek kan hier op stemmen. De 8 liedjes met de meeste stemmen gaan door naar de finale van Liet 2023.

"We hopen dat de Friese muzikanten weer veel inspiratie hebben en mooie nieuwe liedjes gaan maken en deze met ons willen delen", aldus productieleider Tjallien Kalsbeek.

Naast de finalisten treden tijdens Liet ook een aantal bekende Friese muziekacts op voor het cross over-programma van Liet. In koppels van twee gaan de acts nieuwe Friestalige liedjes schrijven en uitvoeren.

Volgens voorzitter Frans Veltman zijn de mensen trots op de Friese taal: "Dat kan je zien door het vele gebruik van Fries op social media als Facebook. Het Fries verdient een plaats op het podium, Liet wil Friese muzikanten uitdagen om hier op in te spelen en hen hier een podium voor bieden".

De winnaar van Liet zal Fryslân vertegenwoordigen op Liet International. Liet International staat gepland voor 2024.