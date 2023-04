Veenhuizen viert 200-jarig jubileum met groots programma

wo 19 april 2023 12.48 uur

VEENHUIZEN - In 2023 bestaat Veenhuizen 200 jaar. Het gevangenisdorp en voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid gedenkt en viert 200 jaar pionieren in een levend landschap vol verborgen verhalen.

Afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers en verschillende initiatiefnemers hard gewerkt om een jaarrond programma te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in bijna 50 activiteiten en evenementen. Veenhuizen laat hiermee zien dat zij, vanaf haar ontstaan in 1823 tot het heden, de pioniersgeest weet vast te houden.

Donderdag 20 april is de aftrap en wordt het kroonjaar officieel geopend.

De rijke geschiedenis van Veenhuizen​

We leven in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering, oorlogen, migratie en overbevolking vragen om een nieuwe, innovatieve kijk op mens, natuur en samenleving. Dat was 200 jaar geleden niet anders. Begin 19e eeuw richt Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Hij komt met een ambitieus plan om de armoede te bestrijden en sticht zeven landbouwkoloniën. Vijf in Nederland en twee in België. Veenhuizen is er een van.

Pioniersgeest en sociaal experimentele aanpak is inspiratiebron

Kenmerkend voor de plannen zijn de sociaal experimentele aanpak en de pioniersgeest om duurzaam en zelfvoorzienend te leven. De onvrije kolonie Veenhuizen (sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed) ontwikkelt zich door de jaren heen naar gevangenisdorp.

Straf en heropvoeding spelen nog altijd een grote rol. Nu - anno 2023 - is het een internationaal voorbeeld en inspiratiebron voor heden en toekomst.

Monumenten zijn decor van festiviteiten

De sporen van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch zijn nog altijd terug te vinden in het landschap en een verscheidenheid aan monumenten vertellen unieke verborgen verhalen. Het is een prachtig decor voor alle festiviteiten, het inspireert en enthousiasmeert makers om te pionieren en te experimenteren. In 2022 is stichting Veenhuizen 200 jaar opgericht om de jaarprogrammering aan te jagen.

Peter Scholten en Peter Bos, ondernemers van De Eerste Wijk en In Veenhuizen, trekken met veel passie en enthousiasme deze kar. "Wij zijn erg verrast door de vele initiatieven en de betrokkenheid in het dorp", vertelt Peter Scholten. Het resultaat is een groots programma met talrijke bijzondere initiatieven en activiteiten.

Bijzonder overnachten, kunst, muziek en Erfgoed Diners

Het is mogelijk om te slapen in één van de zeven kunstzinnige en unieke accommodaties van het VEEN|HUIS|HOTEL. Op meerdere locaties in het dorp gaan de deuren open voor liefhebbers van hedendaagse, moderne kunst en theaterspektakel Het Pauperparadijs is terug.

Er is verder een groot congres voor beleidsmakers en overheden en in augustus wordt Festival Veenhuizen gehouden. Het is maar een kleine greep uit alle activiteiten.

Reünie en dorpsfeest voor inwoners

Peter Bos: "We willen ook graag mooie dingen doen voor inwoners, zo is er op 30 september een reünie en dorpsfeest. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de financiering, we hopen alles spoedig rond te krijgen en zijn op zoek naar sponsoren en financiers."

Scholten en Bos zijn vooral blij om 200 jaar Veenhuizen gezamenlijk met inwoners, ondernemers, betrokkenen en belangstellenden te vieren. "Tot mei 2024 is er programmering en daarna bouwen we natuurlijk voort aan de toekomst van Veenhuizen", belooft Scholten.

Openingsfestijn 200 jaar Veenhuizen

Op donderdagmiddag 20 april is de officiële opening van het kroonjaar. Tussen 13:30 - 15:00 uur is het feestelijke programma, met een optreden van LAVALU & De Pauperband, toegankelijk voor alle inwoners en betrokkenen. Daarna volgt een besloten gedeelte met bijdrages van Margaretha Consort en Mariët Meester. Dit onderdeel is speciaal voor genodigden.

Het programma met actuele informatie is te vinden op: www.veenhuizen200.nl