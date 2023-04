Save the date: Aftellen naar CityProms...

wo 19 april 2023 12.24 uur

LEEUWARDEN - Zet alvast in je agenda: 23, 24 en 25 juni 2023. Want dan kun je weer genieten van het jaarlijkse CityProms Festival in Leeuwarden.

CityProms betekent dat je drie dagen lang gratis van de concerten op de mooiste plekjes van Leeuwarden geniet. Met een heleboel klassiek, maar ook jazz, soul, R&B, hafabra en pop en rock.

Muziekfestival CityProms is een goede reden voor een weekendje Leeuwarden: van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni in hartje Leeuwarden. Binnenkort maakt de organisatie het volledige programma bekend via

cityproms.nl