Binnen één maand '60 km zone' in Eastermar na oproep bewoners

wo 19 april 2023 12.20 uur

EASTERMAR - Sinds deze week is er een '60 km zone' rondom de Lits-brug van Eastermar. De gemeente Tytsjerksteradiel plaatste twee borden om de snelheid uit het autoverkeer te halen. Daarvoor was de maximum snelheid 80 km/u.

Vanuit het dorp bestond al 20 jaar de wens om de snelheid omlaag te halen omdat de kruising bij de brug gevaarlijk is, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Wijbe Postma uit Eastermar kaartte de kwestie een maand geleden aan tijdens het Iepen Poadium en de gemeenteraad was meteen overtuigt dat het tijd was voor actie.

De twee borden met '60 km' moeten ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. Op deze manier hebben bestuurders meer tijd om goed uit te kijken.

De aanpak van de kruising en oversteekplaats voor fietsers wordt mogelijk in de toekomst opgepakt. Dat heeft meer tijd nodig. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een verkeersdrempel te realiseren. Dit soort ideeën wordt meegenomen in een nog te actualiseren verkeersplan of met de renovatie van de brug.

FOTONIEUWS