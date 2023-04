Man (27) slaat buurman een gebroken schouder met schuttingpaal

di 18 april 2023 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoner van Ingwierrum sloeg zijn buurman een gebroken schouder met een schuttingpaal. Dat had hij gedaan om zijn hoogzwangere vriendin te beschermen, verklaarde de Ingwierrumer op de zitting van de politierechter.

Strijdbijl begraven

Het voorval was het uitvloeisel van een langslepende burenruzie, die, zo verklaarde de verdachte, inmiddels eindelijk is uitgepraat. Ondanks dat de buren strijdbijl hebben begraven, was er nog wel de kwestie van de mishandeling: begin april vorig jaar had de Ingwierrumer zijn buurman op de schouder geslagen met een zogeheten steek- of afrasteringspaal, bedoeld om een schutting mee te bouwen.

Hersenvliesontsteking

De buurman liep een gebroken schouderblad op en de schouder was uit de kom. De verdachte kon zich er niet veel van herinneren. Zijn geheugen was volgens eigen zeggen "blanco". Dat komt doordat hij aan een hersenvliesontsteking op jonge leeftijd ODD heeft overgehouden. Hij wist nog dat er een woordenwisseling was en dat hij de buurman met een honkbalknuppel in de hand en op zijn zwangere vriendin af zag lopen.

Buurvrouw op de grond gegooid

"Vanaf dat punt weet ik het niet meer", aldus de Ingwierrumer. Zijn partner had ook iets gezegd over een honkbalknuppel en dat de verdachte met de paal uithaalde om haar te beschermen. De buurman en diens vriendin hadden niet van een honkbalknuppel gerept. De buurvrouw zou door een vriend van de verdachte op de grond zijn gegooid, waarna de buurman, terwijl hij zich over zijn partner boog, van achteren met de paal werd geslagen.

Geen sprake van zelfverdediging

De Ingwierrumer had tegen de politie gezegd dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Daar kon geen sprake van zijn, vond de officier van justitie. Als hij tijd had om een paal te pakken, had hij ook weg kunnen lopen, redeneerde de officier. "Of desnoods de politie bellen". De officier eiste een werkstraf van 120 uur.

"Fors letsel"

Het gebroken schouder kwalificeerde zij als "fors letsel". De politierechter zag ook geen noodweer in de situatie. De rechter knipte de geëiste werkstraf in tweeën: 60 uur onvoorwaardelijk en 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De Ingwierrumer moet de onkosten van de buurman betalen, wat neerkomt op ruim 500 euro, en de buurman krijgt 750 euro smartengeld.