Marcel Smit nieuwe Wâldsjonger van de gemeente

di 18 april 2023 16.16 uur

BURGUM - Liedjesschrijver Marcel Smit uit Burgum (1977) is de komende twee jaar de 'Wâldsjonger' voor de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Voor Tytsjerksteradiel is het de eerste keer dat er een Wâldsjonger is.

Marcel Smit volgt in Achtkarspelen Arjan Hut op, hij was daar in de afgelopen jaren de gemeentelijke Wâlddichter.

Marcel Smit heeft zin in deze nieuwe uitdaging: 'Ik fyn it in hiele eare om Wâldsjonger te wêzen. Als echte Wâldpyk wil ik de kommende twa jier de Wâlden mei myn ferskes noch mear promoatsje.' aldus de zanger.

Waldpyk-ambassadeur

Marcel Smit is al op jonge leeftijd bezig met muziek en bracht in 2011 zijn eerste (Wâld)Friestalige album uit. Hij heeft inmiddels drie albums uit gebracht en de populaire zanger schrijft ook liedjes voor andere artiesten. Ook staat hij regelmatig op het podium met de zangers Gurbe Douwstra en Piter Wilkens.

26 april eerste optreden

Marcel Smit zal de komende twee jaren Friestalige liedjes spelen op speciale momenten en evenementen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het eerste optreden is bij de 'lintjesregen' op 26 april in Burgum en Buitenpost. Elke jaar zal Smit vier liedjes maken en voordragen.

De dorpsdichter is al sinds 2009 een begrip in Achtkarspelen en voor Tytsjerksteradiel is het nieuw.