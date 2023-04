Toename aantal verkeersdoden in Friesland in 2022

di 18 april 2023 10.10 uur

BURGUM - In 2022 overleden er in Friesland 30 mensen in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de meeste gevallen betrof het een fietser. Dat waren er in totaal 11. Het aantal doden in Friesland nam met 25% toe. In 2021 betrof het aantal 24 en het jaar daarvoor vielen er 35 doden te betreuren.

Het is opvallend dat onder de doden veel oudere fietsers zitten en daarbij waren acht van de elf slachtoffers minstens 70 jaar oud. Vijf daarvan gebruikten een elektrische fiets. In 2021 en 2020 kwamen er resp. 8 en 14 fietsers om het leven.