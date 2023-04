Hoe het werkt brandstofpomp en brandstoffilter. Wanneer is het tijd om het te veranderen?

ma 17 april 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - De brandstofpomp en het brandstoffilter zijn belangrijke onderdelen van het brandstofsysteem van een auto. Hier leest u hoe ze werken en wanneer het tijd is om ze te vervangen:

Brandstofpomp:

De brandstofpomp is verantwoordelijk voor de toevoer van brandstof uit de benzinetank naar de motor. Hij werkt door middel van een elektrische motor om druk te creëren die de

brandstof door de brandstofleidingen naar de motor duwt. Er zijn twee hoofdtypen brandstofpompen: mechanische en elektrische. Mechanische brandstofpompen worden meestal gevonden in oudere voertuigen en gebruiken een nokkenas om te werken.

Elektrische brandstofpompen komen vaker voor in nieuwere voertuigen en zijn in de brandstoftank gemonteerd. Ze worden bestuurd door de computer van de auto en kunnen de brandstofstroom aanpassen aan de vraag van de motor.

Wanneer de brandstofpomp vervangen?

De levensduur van een brandstofpomp kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals rijgewoonten, brandstofkwaliteit en het type brandstofpomp. Over het algemeen kan een brandstofpomp tot 100.000 mijl of meer meegaan. Als u echter een van de volgende tekenen opmerkt, kan het tijd zijn om de brandstofpomp te vervangen:

Motor sputtert

Moeite met het starten van de motor

Lage brandstofdruk

Hard jankend geluid uit de brandstoftank

Verminderde brandstofefficiëntie

Illustratie over de brandstofpomp uit autodoc.nl

Brandstoffilter:

Het brandstoffilter moet voorkomen dat verontreinigingen in de motor terechtkomen. Hij filtert de brandstof die door de brandstofleidingen stroomt en verwijdert vuil, roest en andere deeltjes die de motor kunnen beschadigen.

Er zijn twee hoofdtypen brandstoffilters: inline en cartridge. Inline brandstoffilters bevinden zich buiten de brandstoftank, terwijl cartridge brandstoffilters zich in de brandstoftank bevinden, naast de brandstofpomp.

Wanneer moet u het brandstoffilter vervangen?

De levensduur van een brandstoffilter kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals rijgedrag en brandstofkwaliteit. Over het algemeen wordt aanbevolen het brandstoffilter om de 20.000 tot 30.000 mijl of eenmaal per jaar te vervangen, wat het eerst komt. Als u echter een van de volgende tekenen opmerkt, kan het tijd zijn om het brandstoffilter te vervangen:

Moeite met het starten van de motor

Motor hapert of slaat af

Verminderde brandstofefficiëntie

Motor aarzelt of verliest vermogen

Controlelampje motor aan

Regelmatig onderhoud van de brandstofpomp en het brandstoffilter is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw auto soepel en efficiënt loopt. Als u vermoedt dat er een probleem is met een van beide onderdelen, kunt u het beste een gekwalificeerde monteur een diagnose laten stellen en het probleem laten repareren.

Het vervangen van de brandstofpomp en het brandstoffilter in een auto kan een ingewikkelde klus zijn, en het is meestal het beste om een gekwalificeerde monteur het werk te laten doen. Als u echter ervaring hebt met autoreparaties en over het nodige gereedschap beschikt, kunt u het misschien zelf doen. Hier volgt een algemeen overzicht van de stappen voor het vervangen van de brandstofpomp en het brandstoffilter:

De brandstoffilter vervangen:

Zoek het brandstoffilter dat zich meestal langs de brandstofleiding of in de brandstoftank bevindt.

Als het brandstoffilter zich langs de brandstofleiding bevindt, gebruikt u een sleutel om de brandstofleidingen los te koppelen van het filter.

Als het brandstoffilter zich in de brandstoftank bevindt, kan het nodig zijn de brandstoftank te verwijderen om erbij te kunnen.

Verwijder het oude brandstoffilter en installeer het nieuwe.

Sluit de brandstofleidingen weer aan op het nieuwe brandstoffilter.

Als u de brandstoftank hebt verwijderd, installeer deze dan opnieuw.

Zet de motor van de auto aan en controleer op eventuele lekken of problemen met het brandstofsysteem.

Houd in gedachten dat deze stappen een algemeen overzicht zijn, en dat de exacte methode voor het vervangen van de brandstofpomp en het brandstoffilter kan variëren afhankelijk van het merk en model van uw auto. Het is belangrijk om de handleiding van de auto of een gekwalificeerde monteur te raadplegen voor specifieke instructies en veiligheidsmaatregelen.

Informatiebron:

Informatie over brandstoffilters van de site inauto.nl