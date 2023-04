Polityk Kafee op 19 april in Dokkum

ma 17 april 2023 12.52 uur

DOKKUM - Benieuwd naar wat lokale politici vinden van het project Holwerd aan Zee en de uitslag van de provinciale statenverkiezingen van 15 maart? En wat houdt de ontvlechting precies in? Deze onderwerpen komen aan bod tijdens het Polityk Kafee op 19 april in Dokkum.

Al geruime tijd worden raadsleden van de gemeente Noardeast-Fryslân voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergaderingen geïnterviewd tijdens het zogeheten 'Fraachpetear'. De interviewers van dit gesprek hebben de handen ineen geslagen om een Polityk Kafee te organiseren in Hotel Café Restaurant It Raedhûs in Dokkum, op steenworp afstand van het gemeentehuis.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft bij het organiseren van het Polityk Kafee een faciliterende rol.

De verschillende onderwerpen zullen besproken worden met verscheidene interessante gasten, waaronder de burgemeesters van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, kandidaat-gedeputeerde voor Fryslân Femke Wiersma (BBB), statenlid en raadslid Fedde Breeuwsma (FNP) en raadsleden Jan Dekkema (CU), Johan Talsma (BVNL) en Marije van der Staal (S!N).

Iedereen is van harte welkom om het Polityk Kafee bij te wonen. De aanvangstijd is 20:15 uur in It Raedhûs. De toegang is gratis.