Man (20) met bol coke betrapt door politie

ma 17 april 2023 09.21 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zondagmiddag door de politie betrapt op het bezit van een bol cocaïne. De jonge automobilist werd omstreeks 15.30 uur gecontroleerd op de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden.

De agenten hadden de man in het vizier omdat hij eerder al eens gepakt was vanwege het bezit van een wapen. Er volgde daarop een fouillering waarbij de bol cocaïne werd aangetroffen. Deze was helemaal ingepakt. Ook had de man meer dan 1000 euro bij zich.

De man werd aangehouden voor bezit drugs en werd ingesloten. Zowel de drugs als geld zijn in beslag genomen.