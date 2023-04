Dronken fietser eindigt in de sloot en raakt onderkoeld

zo 16 april 2023 18.52 uur

DOKKUM - Een fietser uit de gemeente Noardeast-Fryslân werd zondag met een dubbele kater wakker. De man was in de nachtelijke uren langs de Ljouwerterdyk nabij Ferwert in de sloot gefietst.

Hij raakte lichtgewond en hij wist gelukkig zelfstandig uit het water te komen. Onderkoeld en door alcohol bedwelmd was hij in het duister langs de sloot blijven staan. Een toevallig passerende automobilist heeft hem rond 2.45 uur opgevangen. De politie werd gebeld.

Omdat het alcoholslachtoffer kennelijk enige tijd in de sloot had gelegen en behoorlijk onderkoeld was geraakt, werd door de politie een ambulance gealarmeerd.

De politie gaf de man een boete ter zake openbare dronkenschap en hij werd voor de benodigde zorg met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.