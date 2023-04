5000 bezoekers op open dag van Stertil

za 15 april 2023 18.00 uur

KOOTSTERTILLE - Ruim 5000 mensen kwamen zaterdag af op de open dag van Stertil in Kootstertille. Na een verbouwing van een jaar zijn het Experience Centre, de Training Academy en nieuwe kantoren van Stertil geopend. Ter ere hiervan hield het bedrijf zaterdag een Open Dag gehouden.

"Een groot succes", noemt Stertil CEO Bennie Stapensea de Open Dag. "Het is gewoon

prachtig dat er zoveel interesse is voor Stertil. Vol trots hebben wij laten zien dat in Friesland een bedrijf staat waar producten voor de garage-, transport- en logistieke wereld worden gemaakt die over heel de wereld een bestemming krijgen. Vandaag heeft het

publiek ook ons gloednieuwe Experience Centre en de Stertil Training Academy mogen aanschouwen."

Een dag eerder zijn de nieuwe faciliteiten officieel geopend door de burgemeester van Achtkarspelen, Oebele Brouwer, en gepensioneerd CEO & President van de Stertil Group, U.G. Bijlsma. Een speciale bijeenkomst voor de medewerkers en gepensioneerden van Stertil, plus een aantal bedrijven die aan de realisatie hebben meegewerkt.

Stertil is het grootste bedrijf van Achtkarspelen. De Stertil Group heeft wereldwijd circa 900 medewerkers en 12 werkmaatschappijen. Op de hoofdvestiging Stertil B.V. te Kootstertille werken ongeveer 325 medewerkers. De Stertil Group heeft eigen verkoopkantoren in Nederland, UK, Frankrijk, Duitsland, Polen, USA, Turkije en in China. Naast deze eigen verkoopvestigingen heeft de Stertil Group wereldwijd meer dan 100 exclusieve distributeurs.