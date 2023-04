Rekenfout: zo'n 100 mensen krijgen alsnog energietoeslag

za 15 april 2023 17.40 uur

BURGUM - Door een rekenfout hebben in elk geval 90 inwoners van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in 2022 geen energietoeslag ontvangen. Het aantal kan nog verdubbelen want men is nog maar op de helft met het nagaan van alle aanvragen.

De fout werd eind maart ontdekt en inmiddels heeft de groep van 90 mensen 1800 euro (inclusief 500 euro voor 2023) ontvangen.

De fout kwam aan het licht toen mensen bezwaar maakten tegen hun afwijzing. Het duurde tot maart 2023 voordat de gemeente een fout ontdekte waarmee tientallen aanvragen gemoeid waren. Het inkomen van deze inwoners bleek wel juist te zijn. Volgens de gemeenten gaat het om een groep mensen met betalingsachterstanden en schuldenproblematiek en/of met zorg te maken hebben.

753 aanvragen opnieuw

De ambtelijke organisatie is op dit moment bezig om 753 afwijzingen opnieuw te beoordelen. Tot nu toe zijn er dus 90 aanvragen (33 inwoners van Achtkarspelen en 57 inwoners van Tytsjerksteradiel) ontdekt die onterecht waren afgewezen. Er liggen nog 345 zaken op de plank.

De fout kon mede ontstaan omdat de gemeente ervoor koos om de aanvraag zo simpel mogelijk te houden. "Dit betekent onder andere dat wij van de inwoners die een aanvraag hebben ingediend geen nadere informatie rondom het inkomen hebben opgevraagd en op basis van vertrouwen zijn afgegaan op de verklaring van de aanvrager." Er werd intern alleen een check gedaan via Suwinet. Via dit systeem kan het inkomen worden afgelezen van de aanvrager.

Er werd volgens de gemeenten niet rekening gehouden met de volgende zaken:

beslagen op het inkomen

verrekeningen van instanties die over een executoriale titel beschikken, zoals Belastingdienst en gemeenten

inhoudingen die worden gepleegd bij een schuldenregeling, c.q. schuldsanering

betalingen van wettelijke bijdragen in het kader van de Wet langdurige zorg

"Suwinet toont deze inhoudingen niet en als de aanvrager hier zelf niet een toelichting op heeft gegeven kan de gemeente dit niet weten. Door een aantal bezwaarschriften is achteraf het besef ontstaan dat mogelijk een aantal afwijzingen niet terecht zijn geweest." aldus de gemeenten. Er is daarop besloten om alle afwijzingen opnieuw te beoordelen.

De rekenfout kwam in de bekendheid nadat enkele gedupeerden zich bij WâldNet hadden gemeld. Zij kregen begin april automatisch de energietoeslag op hun bankrekening gestort. Dit betrof gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen. Er was bij deze mensen overigens geen sprake van schulden of zorg.

Niet aangevraagd: geen toeslag

Door de onzorgvuldige afwijzingen zijn er nog vermoedelijk tientallen mensen gedupeerd die de energietoeslag helemaal niet aanvroegen. Deze mensen vernamen van een familielid of bekende (met een vergelijkbare financiële situatie) dat zij een afwijzing hadden gekregen. Deze groep vist nu achter het net want zij kunnen geen aanvraag meer indienen, dat had voor 1 januari 2023 moeten gebeuren. De rekenfout werd echter in maart 2023 ontdekt.

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben ruim 3000 mensen gebruik gemaakt van de Energietoeslag 2022. Het gaat om 1726 inwoners van Achtkarspelen en 1446 inwoners van Tytsjerksteradiel. Dit aantal is dus nog 'groeiende' vanwege de rekenfout.