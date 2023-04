Geluidsinstallatie gestolen tijdens begrafenis

za 15 april 2023 12.46 uur

DE WESTEREEN - Een geluidsinstallatie is vrijdagmiddag gestolen tijdens een uitvaart in De Westereen. Dat meldt Sjieuwke de Jong-de Beer op Facebook. "Toen wij bij het graf aankwamen met de rouwstoet, ontdekten ik en de dragers dat de geluidsinstallatie weg was...."

Het is voor de medewerkster van het uitvaartcentrum ongelofelijk dat dit is gebeurd. "De dragers hadden de installatie tijdens de dienst bij het graf neergelegd." De box en headset werden in een tijdsbestek van ongeveer een half uur gestolen.

De dief staat mogelijk op camerabeelden want deze heeft De Jong inmiddels ontvangen. "Daarom geef ik de gelegenheid om deze geluidsinstallatie bij ons Uitvaartcentrum - bij de hoofdingang - neer te leggen. Graag uiterlijk maandag! Want iets op een begraafplaats stelen is - denk ik - wel het laatste wat in de meeste mensen omgaat om te doen!"