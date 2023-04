Raadslid Tineke Admiraal stopt bij S!N en gaat alleen verder

za 15 april 2023 09.19 uur

DOKKUM - De politieke partij Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) heeft vanaf 14 april één raadszetel minder. Tineke Admiraal heeft besloten om als eenmansfractie (Fractie Tien) verder te gaan. Admiraal voelde zich niet meer thuis bij S!N. Ze bedankt de partij voor de leerzame periode.

Admiraal: "Qua invulling van de kaderstellende, controlerende en -met name- de volksvertegenwoordigende taken denk ik als persoon zo beter te kunnen functioneren. Tijdens mijn kennismakingsgesprek als nieuwbakken raadslid met onze burgemeester Kramer vroeg deze: ‘Wat zijn je politieke aspiraties?’ Het antwoord was eenvoudig: ‘om de lokale politiek dichter bij onze inwoners te brengen; als gemeenteraadslid kun je daar een aanjagende rol in spelen.’ Dit onderdeel ervaar ik nog steeds als een belangrijke factor om nu als zelfstandige fractie door te gaan."

Admiraal wil de komende jaren een intuïtief en soms onorthodox raadslid blijven. "Als politieke eenpitter zie ik uit naar een voortgaande prettige en constructieve samenwerking met zowel coalitie als oppositie in de mooiste gemeente van het noorden."