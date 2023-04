Eis 180 uur werkstraf en winst terugbetalen voor wietplantage in Blije

vr 14 april 2023 14.25 uur

LEEUWARDEN - Voor het aanwezig hebben van hennep en een bestieren van een hennepkwekerij is vrijdag bij de rechtbank in Leeuwarden tegen de 40-jarige voormalige bewoner van een boerderij in Blije een werkstraf van 180 uur geëist.

Alles zelf opgebouwd

De zaak heeft lang op de plank gelegen: de kwekerij werd op 17 augustus 2020 ontdekt en opgedoekt, na een anonieme melding. De politie trof in verschillende ruimtes in de schuur van de boerderij 141 moederplanten, 550 stekjes en 48 wietplanten aan. De bewoner had alles naar eigen zeggen zelf opgebouwd.

Echtgenote wist van niets

De man schatte dat hij "een paar duizend euro" had verdiend met de verkoop van de stekjes. Zijn 39-jarige echtgenote wist van niets. De vrouw zei dat ze totaal overrompeld werd toen de politie voor de deur stond. "Het was een klap in mijn gezicht". Haar echtgenoot verklaarde op de zitting dat hij "een hele grote fout" had begaan. "Dit zal niet meer voorkomen", beloofde de man.

Berekening van het financiële voordeel

De politie en het OM hadden een berekening gemaakt van het financiële voordeel, oftewel de geschatte opbrengst van de verkoop van de plantjes. Daar was een bedrag van maar liefst 250.000 euro uitgekomen. Van dat bedrag was de verdachte "heel zwaar van geschrokken". Het OM was uitgegaan van een veel langere kweekperiode dan de verdachte.

Iets meer dan 6700 euro verdiend

De berekening was naar de smaak van de officier van justitie "redelijk enthousiast opgeschreven". De officier ging uit van de financiële opbrengst zoals die door de verdediging was opgegeven: er was iets meer dan 6700 euro verdiend met de verkoop van de plantjes. Dat bedrag zou wat de officier betrof door de verdachte terugbetaald moeten worden. De rechtbank doet op 28 april uitspraak.