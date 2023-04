Kranslegging bij monument Blauforlaet

vr 14 april 2023 14.07 uur

AUGUSTINUSGA - Vrijdagmiddag 14 april legde burgemeester Oebele Brouwer samen met leerlingen van groep 7 en 8 van dorpsschool de Twa-Ikker in Augustinusga een krans en bloemen bij het oorlogsmonument van Blauforlaet.

Theodorus Pilat, leerkracht van de dorpsschool, vertelde de kinderen over de historische gebeurtenis bij de brug in 1945.

Burgemeester Brouwer sprak de leerlingen toe, vertelde over vrijheid en refereerde ook aan oorlogssituaties in de wereld. \'Frijheid is sa ferskriklik wichtich. As it der elke dei is, sjochst soms minder dát it der is’, aldus Brouwer. \'Mei dizze betinking steane wy stil by de minsken dy 't in grutte rol hân hawwe yn ús frijheid.’

Na het leggen van de bloemenkrans werd het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van De Bazuin uit Augustinusga.

Na een minuut stilte sloot Arjan van der Kooi, leerling van de school, de bijeenkomst af met het voordragen van een gedicht.

FOTONIEUWS