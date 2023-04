Hardleerse automobilist blijft rijden met ongeldig rijbewijs

do 13 april 2023 17.33 uur

KOLLUM - Een hardleerse automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân is voor de vierde keer in één jaar tijd betrapt op het rijden met een ongeldig rijbewijs. De politie had de man op de korrel en haalde hem van de weg nadat hij in de auto was gestapt.

De bestuurder was zijn rijbewijs eerder eens kwijt geraakt omdat hij onder invloed van alcohol had gereden. Hij kwam daarna in een traject van het CBR terecht waarbij zijn rijbewijs ongeldig werd verklaard. De man bleef ondanks dat wel autorijden.

De politie hield de automobilist in de gaten en woensdag om 7.00 uur werd hij op de Tochmalaan in Kollum betrapt. De man werd aangehouden en voor verhoor naar het bureau overgebracht. Het rijden met een ongeldig rijbewijs is een misdrijf. "Om de kans op toekomstige overtredingen te beperken, is zijn voertuig in beslag genomen." zo laat de politie weten.

Oproep politie

De politie roept op social media mensen op om mensen die onbevoegd in de auto stappen, te melden. De politie houdt gerichte acties om dit soort lieden van de weg te halen. "Buiten het feit dat een bestuurder juridisch gezien niet mag rijden, ontstaan er bij een ongeval ook problemen met betrekking tot de verzekering. Een verzekeraar dekt vrijwel nooit de schade die door een onbevoegde bestuurder wordt veroorzaakt." aldus de politie.