Feanwâldster botste bewust achterop andere auto

do 13 april 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Tot drie keer toe zou een 19-jarige inwoner van Feanwâlden in de nacht van 21 mei vorig jaar met zijn BMW bewust op een andere auto zijn ingereden. Op de zitting van de politierechter zei de Feanwâldster dat het eenmaal met opzet was gebeurd. Waarom hij op de auto was gebotst begreep hij zelf ook niet goed.

"Ik was even de weg kwijt"

"Ik was even de weg kwijt, ik snap zelf ook niet dat ik het heb gedaan", zei de Feanwâldster tegen de rechter. Hij gaf toe dat hij in elk geval eenmaal bewust achterop de andere auto was gereden, dat was toen het voertuig al bij de eigenaar in Noardburgum op de oprit stond.

Volgens de inzittenden van de andere auto, een vader en zoon, was de verdachte ook tijdens al rijdende zeker tweemaal bij hen achterop gereden.

Zoon opgehaald

De eigenaar had zijn zoon opgehaald bij een jongerenkeet. Bij het wegrijden had hij de verdachte gevraagd of die zijn auto aan de kant wilde zetten. Dat zou volgens de Feanwâldster "op een niet heel nette manier" zijn gevraagd. Toen de andere bestuurder wegreed, ging de verdachte erachteraan.

Remlichten

De auto’s waren nog maar net onderweg toen vader en zoon een harde knal voelden. Een stukje verderop zou de Feanwâldster nog een keer tegen de achterkant van de andere auto zijn gebotst. De verdachte beweerde dat hij de eerste keer bijna achterop de andere auto had gezeten, de tweede keer ging het per ongeluk. Naar eigen zeggen had hij de remlichten niet gezien.

Behoorlijk beschadigd

Toen de andere auto eenmaal in Noardburgum op de oprit van de eigenaar stond, was de Feanwâldster er met zijn BMW wel bewust tegenaan gereden. Vader en zoon zouden toen volgens de verdachte al niet meer in de auto hebben gezeten. Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd. En dat terwijl de verdachte zo wijs was met zijn auto.

De officier van justitie begreep er niks van. "Ik snap niet dat als je zo trots bent op je auto dat je er dan voor kiest om op een andere auto te knallen. Ik snap niet waar dat gedrag vandaan komt".

Een duidelijke verklaring voor zijn gedrag kon de Feanwâldster ook niet geven. Hij dacht zelf dat het te maken had met "opkroppingen". De auto raakte hij kwijt, die werd in beslag genomen. En het rijbewijs moest ook ingeleverd worden. Dat ligt bij het CBR, de Feanwâldster is bezig met een procedure om het terug te krijgen.

Verdachte krijgt BMW niet terug

De schade is inmiddels geregeld, wist advocaat Ralph Titahena. De officier eiste een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van zes maanden. De rechter maakte er 50 uur werken van plus de geëiste rijontzegging. De Feanwâldster krijgt de BMW niet terug omdat de feiten met de auto zijn gepleegd. De auto wordt verkocht.

De rechter bepaalde dat als de opbrengst hoger mocht zijn dan 1000 euro, dat dan het bedrag wat de auto meer waard is aan de verdachte uitbetaald moet worden.