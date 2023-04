Jubileumdiensten: 100 jaar CGK in Dokkum

do 13 april 2023 14.32 uur

DOKKUM - De Christelijke Gereformeerde Kerk De Oase van Dokkum viert deze maand haar honderdjarig bestaan. Het jubileum wordt herdacht met twee jubileumdiensten op zondag 23 april. 's Ochtends om 10.00 uur en 's middags om 14.00 uur.

Naast de eigen leden nodigt de kerkenraad ook oud-leden van harte uit de middagdienst van 14.00 uur bij te wonen. In deze dienst gaan voor dominee G.P.M van der Linden, die de gemeente tot 2012 heeft gediend en de huidige predikant ds. A.C. van der Wekken.

Muzikale medewerking wordt dan verleend door een breed samengesteld orkest van hout- en koperblazers, bestaande uit hoofdzakelijk oudere en jongere gemeenteleden, onder leiding van dirigent Sipco Soorsma. Na afloop van de middagdienst is er voldoende gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje te ontmoeten.

In de ochtenddienst hopen de predikanten H.J.Th. Velema en H. van den Heuvel, die de gemeente in de tachtig en negentiger jaren hebben gediend, in de dienst voor te gaan met medewerking van de kinderen van de kinderkerk en alle vijf huidige organisten. Ook zal dan het eerste exemplaar van het jubileumboek worden uitgereikt.

Na afloop van beide diensten is het boek beschikbaar voor

belanghebbenden. Het jubileumboek is nog telefonisch te bestellen bij Pieter Sijtsma, nr. 06-20042992 of via p.sijtsma@knid.nl

De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw, Stationsweg 39 te Dokkum