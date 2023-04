Gratis horecaworkshops

do 13 april 2023 09.00 uur

DOKKUM - Wil je aan de slag in de horeca? Of wil je je horecavaardigheden verder uitbouwen en ontwikkelen? Geef je dan op voor de gratis horeca-workshops.

Ervaren horecaondernemers in Noordoost-Friesland delen de kneepjes van het vak en leren je alles over gastvrijheid, de kunst van ambachtelijk koffie maken, gerichte horecacommunicatie en de diversiteit aan wijn- en biersoorten. De workshops zijn gratis beschikbaar voor eenieder die in de horeca werkt of wil gaan werken.

"Vakkundig aan de slag" is een initiatief van Wurkstart en Koninklijke Horeca Noordoost-Friesland en wordt mede mogelijk gemaakt door Fryslân Werkt, ROC Friese Poort en QOP.

De workshops worden gegeven in de maand april en mei in en rondom Dokkum.

Meer informatie en aanmelden via: wurkstart.nl/horeca/