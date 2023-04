Man rijdt onder invloed van drugs door Dokkum

wo 12 april 2023 15.37 uur

DOKKUM - Een inwoner van de gemeente Achtkarspelen had zich er tijdens een nachtelijke rit in de auto op verkeken hoe lang drugs in het lichaam traceerbaar zijn. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.00 uur langs de Murmerwoudsterweg in Dokkum staande gehouden.

De speekseltest kende met een positieve uitslag op meerdere soorten drugs geen mededogen. De bestuurder gaf aan op zondag drugs gebruikt te hebben. De man werd als verdachte van het rijden onder invloed aangehouden.

Op het politiebureau is bloed afgenomen en naar gelang de stoffen die in het bloed worden aangetroffen, wordt er proces-verbaal opgemaakt.