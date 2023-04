Vrouw (38) rijdt onder invloed van drugs

wo 12 april 2023 15.33 uur

HURDEGARYP - Een 38-jarige automobiliste uit Leeuwarden is maandag door de politie aangehouden. De vrouw viel op omdat ze bij Broeksterwâld de Centrale As opreed in de richting van Burgum terwijl de toerit was afgesloten. De vrouw laveerde tussen de bebakeningsborden door om op de vrije rijstrook uit te komen.

Bij Hurdegaryp werd de bestuurster aan de kant gezet. Uit een afgenomen speekseltest bleek de vrouw onder invloed van drugs.

Op het politiebureau is bloed afgenomen voor verder onderzoek en er werd eveneens proces-verbaal opgemaakt omdat de vrouw met een verlopen rijbewijs reed.