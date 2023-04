Friezen opgepakt voor uitbuiting Thaise vrouwen

wo 12 april 2023 14.21 uur

LEEUWARDEN - De politie heeft in maart op meerdere plaatsen in Nederland opnieuw vijf verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar uitbuiting van Thaise vrouwen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich richt op mensenhandel en witwassen.

Het onderzoek startte in 2022 na een controle in een woning in Leeuwarden. Uit dat onderzoek kwam vervolgens naar voren dat er een crimineel netwerk actief is in Nederland, dat zich onder meer bezighield met seksuele uitbuiting van Thaise vrouwen.

21 verdachten

Inmiddels zijn er 21 verdachten aangehouden op meerdere locaties in Nederland, waardoor een groot gedeelte van het netwerk is opgerold. Het gaat om mannen en vrouwen, uit verschillende plaatsen in Nederland, waaronder drie mannen (35, 40 en 71 jaar) uit Assen, twee mannen (36 en 42 jaar) uit Leeuwarden en een 69-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Zij vervulden verschillende rollen binnen het netwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die een belangrijke rol speelden in de aansturing van het netwerk, het vervoeren en huisvesten van de slachtoffers, maar ook om het ophalen en wegbrengen van het verdiende contant geld.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek van politie en OM draait om uitbuiting van Thaise slachtoffers die in Thailand gerekruteerd worden onder valse voorwendselen. De slachtoffers gingen daarbij een schuld aan, die terugverdiend moest worden.

Eenmaal in Nederland kregen de slachtoffers vele klanten per dag, moesten zij lange dagen beschikbaar zijn en hadden zij geen beschikking over hun verdiensten. Het team Mensenhandel van de politie Noord-Nederland heeft inmiddels meerdere slachtoffers geïdentificeerd en uit de situatie gehaald. Ook zijn er meerdere aangiftes opgenomen.

Het oprollen van het netwerk en het aanhouden van verdachten is een mooi resultaat na maanden onderzoek, zegt Sietse van der Werf, inspecteur bij het politieteam Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van Noord-Nederland. "Maar het belangrijkste is dat we de slachtoffers uit de situatie halen. Of nog beter, voorkomen dat ze slachtoffer van uitbuiting en mensenhandel worden. Slachtoffers zijn vaak kwetsbaar en leven in een wereld van angst, waar fysiek en emotioneel geweld niet geschuwd wordt. Het is moeilijk om je te melden als je in zo'n situatie zit, zeker als je uit het buitenland komt."

Het onderzoek is nog niet afgerond. Meerdere verdachten zitten nog vast en aanvullende aanhoudingen worden niet uitgesloten.