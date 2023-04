Van der Gang Herenkleding in Dokkum Hofleverancier

wo 12 april 2023 11.08 uur

DOKKUM - Het bedrijf Van der Gang Herenkleding aan de Grote Breedstraat 7-11 in Dokkum mag zich Hofleverancier noemen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte woensdag het predicaat uit aan de directeur Jan Michiel van der Gang, in gezelschap van burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Van der Gang Herenkleding bestaat op de dag van de uitreiking op de dag af 150 jaar. Jan Michiel van der Gang is de vijfde generatie die aan het roer staat van dit familiebedrijf.

Het begon allemaal in 1873 met manufacturen, in 1920 werd de switch gemaakt naar maatkleding en in de jaren 40 de stap naar confectie. Aldert Willem van der Gang (4e generatie) maakte de stap richting herenmode.

Van der Gang Herenkleding staat midden in de Dokkumer en de regionale gemeenschap. Het bedrijf is maatschappelijk betrokken door middel van sponsoring van diverse regionale, provinciale en noordelijke evenementen, sporten, goede doelen en culturele activiteiten. Elke generatie is bestuurlijk betrokken geweest bij (ondernemend) Dokkum, noordoost Friesland en Friesland.

Het bedrijf is actief betrokken bij de landelijke retail- en branche organisaties. Van der Gang mag regionale en landelijke prominenten tot de vaste klantenkring rekenen.

Zijne Majesteit de Koning kent de titel Hofleverancier toe aan kleine en middelgrote ondernemingen die van belang zijn voor de regio, een vooraanstaande plaats innemen in branche, een goede naam hebben en financieel gezond zijn.

FOTONIEUWS