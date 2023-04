Dieven stelen voor meer dan 700 euro aan poloshirts

di 11 april 2023 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige Roemeense winkeldievegge stal samen met haar één jaar jongere vriend voor meer dan 700 euro aan poloshirts bij een kledingzaak in Drachten. De vrouw werd bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een geldboete.

Oplettende beveiliger

De boete – 750 euro – was bijna net zo hoog als het bedrag dat de gestolen polo’s waard waren, namelijk 740 euro. Het stel stal eind november de poloshirts bij een kledingzaak aan de Zuiderbuurt in Drachten.

Even later pikten ze ook nog twee paar sportschoenen bij Scapino. Een oplettende beveiliger had de dieven in de smiezen en volgde ze al vanaf de H&M.

Geprepareerde rugtassen

In de gezamenlijke buurtapp was een foto van de Roemenen geplaatst omdat ze zich verdacht gedroegen. Toen ze werden aangehouden hadden ze allebei een geprepareerde rugtas bij zich, waardoor de alarmpoortjes niet waren afgegaan.

Nauwe samenwerking

De twee werkten nauw samen: een getuige had gezien dat de vrouw voor de man ging staan toen hij iets in een van de rugtassen propte. Bij de Scapino was hij het die de schoenen in de tas gedaan. Hij stond dinsdag niet terecht, zijn zaak was op voorhand aangehouden.

Kapster in Brussel

Hij is eerder gepakt voor diefstal, de vrouw had een blanco strafblad. Ze heeft een woonadres in Brussel, waar ze als kapster werkzaam zou zijn. Omdat ze in het buitenland woont, zou een werkstraf moeilijk uitvoerbaar zijn, dus eiste de officier van justitie een geldboete. De rechter was het daarmee eens en nam de eis over.