Dorpsbelang Buitenpost hoopt dat gemeente inwoners betrekt bij 'fusie'

di 11 april 2023 15.23 uur

BUITENPOST - Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) hoopt dat de raad van Achtkarspelen haar inwoners betrekt bij het wel of niet fuseren met buurgemeente Tytsjerksteradiel. In een brief aan de gemeenteraad wordt dit advies in deze 'gevoelige kwestie' gegeven door Loes van Denderen, voorzitter van PBB.

Van Denderen beseft dat een fusie gevolgen heeft voor Buitenpost waar nu het gemeentehuis van Achtkarspelen is gevestigd. "Het kan bijvoorbeeld betekenen dat ons dorp aan het voeteneind van een nieuwe gemeente komt te liggen." Daarentegen wordt ook gezien dat het momenteel vaak stroef verloopt als het gaat om projecten en andere dossiers.

Buitenpost ziet dat er een robuuste gemeente nodig is maar weet ook dat een kleinschalige gemeente die dicht bij de dorpssamenlevingen staat, waardevol is.

"Het dilemma is voor ons duidelijk." zo staat geschreven. Dorpsbelang is daarom ook niet een voor- of tegenstander van de fusie. "Ook wij, als bestuur van PBB, zijn niet in staat om een beste oplossing aan te geven."

De hoop is wel dat er een zorgvuldige keuze wordt gemaakt.

Poll: Fusie-plannen voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wat vind jij?

Achtsjerksteradelen 14.7%

Tytsjerksteradiel (geen fusie) 27.9%

Achtkarspelen (geen fusie) 48.5%

Geen mening 8.8%

68 stemmen - poll is beëindigd