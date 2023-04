Vrouw mishandelt andere vrouw en bijt man in pols

di 11 april 2023 13.10 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige vrouw uit Hollum die in maart vorig jaar een man tot bloedens toe in de pols beet en een vrouw mishandelde, moet van de politierechter voor die dubbele mishandeling een boete betalen van 1250 euro.

Van barkruk getrokken

Het vrouwelijke slachtoffer zat nietsvermoedend aan de bar in een café in Hollum, toen ze plotsklaps door de verdachte van de barkruk werd getrokken. De Hollumse pakte de andere vrouw bij de keel en kneep die dicht. De man kwam tussenbeide, hij trok de Hollumse van de vrouw af.

Blauwe plekken

Toen hij zijn arm om haar heen had, beet de verdachte hem keihard en tot bloedens toe in de pols. Voor ze de andere vrouw van de barkruk trok, zou de Hollumse gezegd hebben dat de vrouw haar de hele avond zat aan te staren. Het slachtoffer had grote blauwe plekken op haar dijbeen en pijn aan de rug en tussen de schouderbladen.

Uitgaansgeweld

De verdachte werkte indertijd op een vakantiepark op Ameland. Ze was niet op de zitting verschenen, het is niet bekend waar ze momenteel verblijft. Dat de vrouw zich schuldig had gemaakt aan uitgaansgeweld woog voor de officier extra zwaar. De officier eiste een geldboete van 1250 euro, de politierechter vonniste conform.