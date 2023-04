Regen grote spelbreker NAC Autocross Kollum

di 11 april 2023 10.01 uur

KOLLUM - Op Paasmaandag werd traditioneel de autocross op Kollum verreden. Een dag met veel acties en felle strijd op de baan. De ruim 3500 bezoekers konden genieten van deze eerste wedstrijd op het autocross circuit bij de NAC Autocross. Door de organisatie was afgelopen winter hard gewerkt om extra publieksruimte te creëren. En dat was ook nodig met de vele bezoekers die aanwezig waren.

Ondanks dat de baan de dagen voor de wedstrijddag nat oogde, was deze op paasmaandag in prima staat. De dreigende factor was de regen. Komt de grote bui voor of na de finales… Het antwoord was '"voor". Tijdens de junioren finale werd de baan zo ontzettend glad dat de organisatie uit veiligheid maar 1 keuze had: "het is afgelopen". Ontzettend jammer voor een dag die mooi op schema liep.

De volgende wedstrijd wordt georganiseerd op Pinkstermaandag.

