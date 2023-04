Gereedschap gestolen uit zweefmolen in Oosterwolde

ma 10 april 2023 14.25 uur

OOSTERWOLDE - Er is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in de zweefmolen op de kermis in Oosterwolde. Gerrit Hoekstra schrijft op Facebook dat er elektrisch gereedschap is gestolen en materiaal kapot is gemaakt.

Voor de gouden tip die leidt naar de dader(s) ligt er 500 euro klaar als beloning. Getuigen die meer weten kunnen zich melden bij de zweefmolen. De inbraak zou na 0.30 uur plaatsgevonden hebben.