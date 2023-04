Achtervolging van automobilist onder invloed eindigt in tuin

zo 09 april 2023 20.09 uur

OPENDE - Een achtervolging van een 36-jarige bestuurder uit de gemeente Westerkwartier eindigde zaterdagnacht in een tuin. De man kreeg rond 3.00 uur op de Nije Jirden in Surhuisterveen een stopteken. Hij negeerde het stopteken en ging er vandoor. En dat was niet zonder reden.

Na zigzag door Surhuisterveen te hebben gereden besloot de bestuurder naar Opende te rijden. Daar parkeerde hij op een gegeven moment de auto en vervolgde zijn vlucht te voet. Hij ging een achtertuin in, maar werd daar even later door de politie aangehouden.

Na een speekseltest bleek de man onder te zijn van drugs. Daarnaast was ook zijn rijbewijs verlopen. De man is meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek. Hij kreeg een procesverbaal voor het negeren van het stopteken, het overschrijden van de snelheid en het rijden met een verlopen rijbewijs.

De passagier, die naast de bestuurder in de auto zat, bleef ongedeerd.