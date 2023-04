Vrouw met drugsprobleem rijdt onder invloed tuin in

vr 07 april 2023 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige automobiliste uit Sumar speelde met vuur, toen ze in mei vorig jaar bij Garyp met haar auto letterlijk de bocht uit vloog. De vrouw was onder invloed van drugs en liep in twee verschillende proeftijden. Op de zitting van de politierechter bleek dat er nog veel meer aan de hand was.

Afkickkliniek in het buitenland

De vrouw verscheen vrijdag niet op de zitting en dat was niet zonder reden. Momenteel zit ze in een detox-kliniek in Limburg, volgende week vertrekt ze naar het buitenland voor een verblijf van enkele weken in een afkickkliniek. Op 18 mei vorig jaar was ze op de Earnewarre bij Garyp met haar auto in volle vaart de tuin van een dierenpension in gereden.

Halve joint gerookt

Ze had een boompje omver gereden, had vervolgens een tuinhek geramd, waarna de auto in de tuin van een dierenpension tot stilstand kwam. De vrouw had een bocht naar links gemist en was rechtdoor door een grasveld gereden.

Een drugstest wees uit dat ze speed en cannabis had gebruikt. Ze verklaarde dat ze een halve joint had gerookt en niet wist dat ze onder invloed van speed achter het stuur had gezeten.

Twee proeftijden

Ze vermoedde zelf dat ze een black out had gehad. In een rugtas die in de auto lag vond de politie ghb. Dat ze druk doende is van haar drugsprobleem af te komen, plaatste de officier van justitie voor een dilemma: de vrouw liep in twee verschillende proeftijden. Er hingen haar voorwaardelijke gevangenisstraffen van respectievelijk zes weken en twee maanden boven het hoofd.

"Een magistratelijke eis"

Een vrijheidsstraf zou echter de behandeling kunnen doorkruisen. De officier van justitie kwam op de proppen met wat de politierechter "een magistratelijke eis" noemde. De officier eiste een werkstraf van 100 uur, een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden en een voorwaardelijke boete van 500 euro voor het gevaarlijke rijgedrag.

De officier verzocht de rechter om de proeftijd van de zes weken voorwaardelijk te verlengen en een maand van de andere voorwaardelijke straf om te zetten in een werkstraf van 60 uur. De rechter vonniste op alle fronten overeenkomstig de eis.