Ondernemers opgelet: Houd grip op cyberrisico's

vr 07 april 2023 16.07 uur

BURGUM - Ga je als ondernemer spontaan zweten zodra je hoort over firewalls, ransomware en cloud security? Of denk je dat bij het lezen van de zoveelste hack in de krant: wat betekent dit voor mij of heb ik het allemaal wel goed geregeld?

Op 20 april a.s. geven de experts van Nul-Een je grip op cyberrisico's in het Maxima Centrum te Burgum (inclusief een warme maaltijd). Deze avond gaan we met elkaar in gesprek over jouw onderneming. Dit doen we op praktische wijze. Door grip te krijgen op je cyberrisico’s weet je welke maatregelen voor jou prioriteit hebben, en daarmee kosteneffectief zijn.

Mocht je onverhoopt toch gehackt worden? Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor het voorbereiden op cyberaanvallen. Het tweede deel van de avond geeft je daarom handvatten om de juiste keuzes te maken bij een cybercrisis.

Gedurende de avond laten studenten zien hoe hackers te werk gaan. Hiervoor gebruiken zij allerlei interessante technische snufjes. Wees niet bang, ze zijn opgeleid als ethisch hackers.

Kom naar de GRATIS workshop (inclusief eten), op donderdag 20 april

Start 18:30 uur | Einde 21:30 uur

Deelname is gratis

Maar aanmelden is wel verplicht. Klik hier om je aan te melden.

Locatie Maxima Centrum Burgum

Prins Bernhardstraat 1a, 9251 GJ Burgum

Mede mogelijk gemaakt door:

Versnellingsagenda Noordoost Fryslân