Man (65) betrapt op illegaal ei-zoeken

vr 07 april 2023 13.25 uur

FEANWâLDEN - Een 65-jarige man uit de gemeente Dantumadiel werd deze week betrapt op het illegaal ei-zoeken bij de Wâlster Feart bij Feanwâlden. Nadat de man was betrapt, leegde hij nog snel zijn emmertje met eieren in de sloot.

"De eieren werden teruggevonden en dienen als bewijs in de zaak waar de man van wordt verdacht; het overtreden van de Wet Natuurbescherming." zo laat de politie weten.

De politie hield op de bewuste dag een veldcontrole samen met een BOA van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) in de omgeving van Feanwâlden. Tijdens de controle merkten ze in natuurgebied de Sippenfennen een bootje op dat vlak langs een rietkraag voer.

De inzittende van de boot viel op omdat hij tijdens het varen met een stok in rietkragen sloeg, een ritueel dat hij gedurende langere tijd op meerdere plekken in het natuurgebied herhaalde. Geassisteerd door een BOA van It Fryske Gea kon de schipper enige tijd later bij Feanwâlden staande worden gehouden.

Tijdens de staandehouding wist de man een aantal eieren over boord te kieperen. Omdat het water helder en ondiep was kon het bewijs van het rapen en voor handen hebben van eieren alsnog veilig worden gesteld. De verdachte bleek in bezit te zijn van 3 eendeneieren en 3 ganzeneieren.

Het opzettelijk overtreden van de Wet Natuurbescherming is als misdrijf strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. De man wordt als verdachte verhoord en het proces-verbaal wordt voor het opleggen van een passende straf voorgelegd aan de officier van justitie.