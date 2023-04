Celstraf voor vernielingen in boeddhistisch centrum en smijten met bierfles

vr 07 april 2023 11.15 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige Hallumer maakte zich in augustus en september vorig jaar in korte tijd schuldig aan een hele reeks strafbare feiten, waaronder vernielingen in een boeddhistisch centrum een poging zware mishandeling door het gooien met een bierfles naar iemands hoofd.

Naar Spanje

De Hallumer werd vrijdag veroordeeld tot twee maanden cel, plus drie maanden voorwaardelijk. Of hij die straf ook daadwerkelijk op korte termijn zal ondergaan, is nog maar de vraag. De man is sinds kort naar Spanje geëmigreerd. Hij was dan ook niet aanwezig op de zitting van de politierechter.

Ruiten vernield bij boeddhistisch centrum

De Hallumer heeft een strafblad, maar daarop staan alleen maar oude feiten. In augustus en september vorig jaar was het ineens en vanuit het niets een paar keer raak. Op 13 augustus vernielde de man bij een boeddhistisch centrum in Hantum meerdere ruiten, een keukendeur, een bloempot en een broodmachine.

Speekseltest en bloedonderzoek geweigerd

De Hallumer was op zoek naar een vriendin, die in het centrum zou verblijven. Het ingooien van de ruiten had volgens de officier van justitie heel anders kunnen aflopen. Een man die zat te mediteren kreeg een lading glas over zich heen. Op het politiebureau weigerde de Hallumer mee te werken aan een speekseltest en een bloedonderzoek.

Bierflesje

Een kleine maand later ging hij opnieuw door het lint. Bij een woning in zijn woonplaats smeet hij een bierflesje naar iemands hoofd. Diegene kon net wegduiken, maar het flesje vloog vervolgens wel door een ruit. De Hallumer beweerde dat hij alleen een waarschuwing af wilde geven, hij zou de andere man niet hebben willen raken.

Werkstraf geen reële optie

De officier van justitie eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken. Omdat de verdachte in het buitenland verblijft, vond de rechter het opleggen van een werkstraf geen reële optie. Hij maakte er een celstraf van vijf maanden van waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.